Laura Massallé

01.07.2019 | 13:57

Tras tres días con una amplia y variada programación con circo, teatro, magia, cuentos, música, cine, juegos y talleres en el Parc de Vallparadís, la Festa Major Infantil llega hoy a su fin. Como es tradicional, los actos de este lunes han empezado con una chocolatada, este año un tanto deslucida por el calor. Y es que de los doce cubos de chocolate que había preparados, a las once tan solo se habían vaciado tres y medio. Los 30 grados que marcaba el termómetro no ayudaban. "Otros años a primera hora había una cola larguísima. Este año no ha sido así", explicaba uno de los voluntarios.

A lo largo de la mañana, los más pequeños han podido disfrutar de cuentos, juegos y espectáculos. A la una y media ha llegado uno de los actos más esperados, la fiesta del agua, con la animación de Roger Canals y Xuli Vert, que han ayudado a combatir el calor mojando a todos los presentes. Por la tarde habrá más juegos y espectáculos. La Festa Major Infantil finalizará a las 18.15h con la llegada al Parc de Vallparadís del pasacalles infantil de cultura popular, y el fin de fiesta protagonizado por la compañía Roger Canals a partir de las siete.