Huye de la policía tras circular de forma temeraria

29.06.2019 | 04:00

Primero no hizo caso de las indicaciones de los agentes cuando iba al volante. Luego, paró el coche y quiso huir a pie. Pero lo pillaron. La Policía Municipal ha denunciado al conductor de un vehículo que ayer fue visto circulando de manera temeraria y no respetó la orden de los guardias de detenerse en un control. El operativo estaba montado en la carretera de Olesa, junto a la de Martorell. Los agentes que lo integraban observaron un automóvil, con tres personas dentro, que se escabullía del control y se marchaba de manera temeraria. Los policías interceptaron el vehículo en la calle de Calderón de la Barca. El conductor se apeó y salió corriendo, pero los agentes lo pararon en la plaza de l'Assemblea de Catalunya. Tuvo que soplar y dio positivo en una primera prueba (tasa de 0,30 miligramos), pero el resultado de la segunda fue negativo. El cuerpo local denunció al conductor por la conducción temeraria y por no respetar la obligación de detenerse en un control policial.