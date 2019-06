Los petardos, uno de los elementos más indispensables

La noche más mágica del año

Sergi Estapé

22.06.2019 | 04:00

La verbena de Sant Joan en Catalunya, sin petardos, no se entiende. Se calcula que los catalanes gastaremos unos cuatro millones de euros en la compra de estos artefactos pirotécnicos. Una cifra importante que, sin embargo, no sólo no supone un incremento respecto al año pasado, si no que, al revés, significa un claro descenso de entre un 20 y una 30 por ciento respecto a las ventas de 2018. Como es habitual, el Ayuntamiento de Terrassa pide prudencia a la ciudadanía y, en un bando dictado por ...