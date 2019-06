Badiella, a prisión sin fianza

21.06.2019 | 13:11

El juez de violencia sobre la mujer (Vido) número 1 de Terrassa ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza de Jaume Badiella, detenido por la muerte violenta de Mònica Borràs, la mujer desaparecida en Terrassa en agosto de 2018. Es acusado de homicidio y ocultación de cadáver. El asesino confeso ha comparecido esta mañana ante el juez y se ha acogido a su derecho de no declarar. El juez ha acordado su ingreso en prisión. Según algunas informaciones, Badiella habría atacado a su víctima con un hacha.

Los hechos se precipitaron el miércoles por la mañana, cuando los Mossos d'Esquadra registraron el domicilio que compartían Badiella y Borràs, en la calle Volta. Allí encontraron sepultada en el jardín el cadáver de Mònica Borràs. Su ex pareja había sido detenido con anterioridad del prolijo registro. Posteriormente, el detenido confesó el crimen, aunque esta mañana se ha acogido a su derecho a no declarar.