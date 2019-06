Ballart ya es oficialmente el alcalde de Terrassa

Santi Palos

15.06.2019 | 15:08

A la una y 55 minutos de la tarde, Alfredo Vega, ejerciendo su función de presidente de la mesa como concejal de mayor edad, y tras el recuento de los votos depositados por los ediles en la urna, ha anunciado en el salón de plenos del Ayuntamiento que Jordi Ballart salía elegido alcalde de Terrassa. La candidatura de Ballart había obtenido quince votos. La de Alfredo Vega (PSC), siete, y la de Javier González (Cs), tres. También se había registrado un voto en blanco. Seguidamente, Ballart ha jurado el cargo y Vega le ha hecho entrega del bastón de mando. En su primer discurso como nuevo alcalde, Ballart ha señalado la ´ética y la transparencia como bases de su gobierno, del que ha avanzado una auténtica avalancha de acciones y propuestas, algunas muy concretas e inmediatas. "Tenemos mucho trabajo pendiente y lo haremos".

No ha habido, pues, sorpresas en la constitución del Consistorio terrassense, en la que el pacto de gobierno de Tot per Terrassa y ERC-MES ha hecho regresar a Jordi Ballart a la alcaldía, con mayoría absoluta, y ha puesto fin a cuarenta años de gobiernos socialistas en Terrassa. El único elemento inesperado ha sido la renuncia al acta de Lluís Puig, cabeza de lista de Junts per Catalunya, que el ex conseller exiliado en Bélgica ha anunciado en una carta leída por Miquel Sàmper, el otro concejal electo de la formación. Cuando la renuncia se formalice, serà substituido por Meritxell Lluís.