Información para 2.500 viviendas

14.06.2019 | 04:00

El gobierno municipal destaca que buena parte de los esfuerzos de información se concentran en los habitantes de las urbanizaciones. La campaña, que llega a unas 2.500 viviendas, recuerda a estos vecindarios las normas de prevención de incendios y las medidas de autoprotección a adoptar en caso de que se desencadene un fuego forestal, tanto en los confinamientos como en las evacuaciones. Creu Roja tendría como cometido evacuar a personas que no dispongan de medios para huir o padezcan alguna limitación física o intelectual. Los barrios o sectores incluidos en el plan son Pinetons Guitard, El Molinot, Les Fonts, Can Parellada, Can Palet de Vista Alegre, Les Martines, La Font de l'Espardenyera y Can Gonteres. Este año se ha emprendido una iniciativa para que las mujeres se interesen por las agrupaciones de defensa forestal y se ha llevado a cabo un juego de rol para escolares de quinto y sexto cursos de primaria: se llama "Pirates a la Muntanya" y pretende sensibilizar a los alumnos contra los incendios forestales y el vertido de residuos.