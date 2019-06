Un hombre intenta matar a puñaladas a dos menores en Can Boada del Pi

Zona de Can Boada del Pi donde se desató la agresión con arma blanca el sábado.

Zona de Can Boada del Pi donde se desató la agresión con arma blanca el sábado. Nebridi Aróztegui

Javier Llamas

11.06.2019 | 04:00

Can Boada del Pi estaba de fiesta mayor el fin de semana. El sábado por la noche, un episodio violento sacudió al barrio: un hombre apuñaló a dos menores, al parecer tras una discusión previa. Los Mossos d'Esquadra detuvieron al agresor, que está acusado de intentar matar a las víctimas con un arma blanca que no fue recuperada. Los menores acuchillados recibieron asistencia, pero no se teme por su vida.Los Mossos d'Esquadra investigan el hecho ...