Vega entregará la vara de mando a Ballart

Laura Hernández

08.06.2019 | 04:00

El guión de la ceremonia de constitución del nuevo pleno municipal y la proclamación de alcalde, el próximo sábado 15 de junio, están prácticamente cerrados y ya se sabe que será el socialista Alfredo Vega, que minutos antes dejará su condición de alcalde accidental, quien entregue la "venera" y el bastón o vara de mando a Jordi Ballart, ganador de las elecciones con la candidatura de Tot per Terrassa. El honor le corresponde al presidente de la mesa de edad, que recaerá en Alfredo Vega, a sus 62 años e concejal más veterano del nuevo Consistorio. Será un momento épico. En otoño de 2017 Jordi Ballart abandonó la alcaldía y rompió el carnet del PSC y con él cinco de los nueve miembros del gobierno socialista. Alfredo Vega tuvo que recomponer el ejecutivo y afrontar lo que quedaba de mandato en minoría y con un equipo novel. Año y medio después, Ballart le ha arrebatado en las urnas la alcaldía a Vega con una candidatura independiente y, caprichos del destino, será Vega quien lo proclame. Antes, no obstante, tendrá oportunidad de expresarse en el discurso institucional como presidente de la mesa de edad, que compartirá con el también socialista Javier García, a sus 25 años el concejal más joven.