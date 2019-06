Falsa alarma de incendio causada por un generador

07.06.2019 | 04:00

Una falsa alarma de incendio movilizó el miércoles por la noche a bomberos, policías y servicios sanitarios. Ocurrió en la plaza de Ricard Camí. El 112 informó de una humareda que parecía salir de una entidad bancaria. Unos agentes contactaron con el vigilante, que no tenía constancia de ningún incendio. Se registró el edificio, aun los tejados, pero no había indicios de fuego. Se dedujo que la humareda posiblemente no fue sino polvareda levantada por un generador que se activó por un apagón.