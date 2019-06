De recorrido internacional

01.06.2019 | 04:00

Xavier Marcet es presidente de la consultoría Lead To Change, especializada en estrategia e innovación para empresas, administraciones y universidades y con oficinas en Barcelona, Madrid, Boston y Santiago de Chile. Marcet, que ha trabajado en numerosas universidades a nivel internacional, también es cofundador de 8 Wires, start up para crear puentes entre el big data y el manangement de las organizaciones. Es miembro del equipo fundacional de Worldcoo, una start up de economía social, y forma parte de varios consejos de administración.