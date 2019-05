La zona escolar sur, a estudio

29.05.2019 | 04:00

Los datos de la preinscripción para el nuevo curso están siendo analizados con detenimiento por el director de Serveis Territorials, Jesus Viñas. Uno de los puntos de mira es la zona sur (Can Palet y Segle XX) donde se sitúan los colegios públicos Pau Vila, President Salvans, Sala i Badrinas y los INS Can Jofresa y Santa Eulàlia. Viñas avanza que "todo este conjunto de equipamientos, al que sumamos la Escola Oficial d'Idiomes, está siendo analizando para redistribuir la primaria, secundaria, ESO y FP". Sobre el mapa prospera la idea de que el INS Santa Eulàlia se quede con FP y el President Salvans sea un instituto-escuela. Un equipamiento este último que sigue reclamando el Ampa del Sala i Badrinas. Viñas fue taxativo en lo que se refiere a inversión. "Sólo habrá edificio para un centro 3-12 que es el compromiso". Pero no lo fue tanto en la demanda pedagógica. "No cerramos puertas al instituto-escuela que podría tener dos edificios, el nuevo de primaria y uno existente compartido para la secundaria", adelantó.