Jordi Ballart reclama más inversión en sanidad pública

Fiesta en Sant Llorenç del equipo de Tot per Terrassa.

Fiesta en Sant Llorenç del equipo de Tot per Terrassa. Alberto Tallón

Elecciones municipales

25.05.2019 | 04:00

Tot per Terrassa presentó ayer sus propuestas en materia se sanidad pública. Su candidato, el ex alcalde Jordi Ballart, anunció que si regresa a la alcaldía "reclamaremos a la Generalitat que incremente el presupuesto de sanidad destinado a Terrassa para tener una sanidad pública digna". Tot per Terrassa quiere ser "un auténtico muro de contención en la defensa del sistema de sanidad público".Entre las medidas que ...