Cs propone psicología educativa 

25.05.2019 | 04:00

Ciutadans (Cs) ha propuesto la puesta en marcha de un Servicio de Psicología Aplicada (SPA) infanto-juvenil para reforzar "la detección precoz de alumnos con necesidades educativas específicas". David Aguinaga, candidato número tres de Cs en Terrassa, explicó ayer esta propuesta, a desarrollar por el Ayuntamiento y la UNED. El servicio lo llevan a cabo equipos de asesoramiento pedagógico (EAP) de la Generalitat, pero, según el candidato, "no disponen de recursos ni personal suficientes para detectar con rapidez a los niños" con patologías y redirigirlos a centros adecuados. David Aguinaga insistió en que "la segregación escolar actual está rompiendo el principio de equidad de los servicios públicos", pero eso no significa que los centros desequilibrados "sean peores que otros". La segregación, apuntó el edil naranja, "no es el reflejo de la composición social de los barrios, sino una patología específica". Hay segregación, añadió, "porque ciertos equipamientos escolares han sido estigmatizados y las familias y los centros educativos de primaria adscritos intentan eludirlos".