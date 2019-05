En memòria de Domènec Ordeix i Peñarroya

Obituari

Josep Maria Font i Gillué

24.05.2019 | 04:00

Dimarts 20 de maig ens va deixar el Domènec. El vaig conèixer al veïnat, desprès a Òmnium, fa molts anys, només una quarantena. Va ser un treballador nat, incansable. Comptable d'ofici va aportar el seu saber arreu per on va passar. Regidor a l'Ajuntament, no es va encallar a la cadira. Soci del Coro Vell, va empènyer la secció de cinema i ,desprès amb Carme Torrades, l' incipient TV 20 televisió de Terrassa. També es ...