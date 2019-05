Calvo anuncia que serán suspendidos

22.05.2019 | 04:00

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, recordó ayer que en aplicación del Reglamento del Congreso los diputados independentistas presos no puede ejercer su función y, por ello, no es necesario que el Ejecutivo tome ninguna decisión al respecto. En declaraciones en el Congreso, Calvo destacó que el Reglamento del Congreso establece "claramente" que la situación de prisión preventiva es una "causa de suspensión" de las funciones parlamentarias. "El Poder Ejecutivo no tiene en esto ninguna determinación que tomar, esa es la realidad jurídica y política que conoce todo el mundo", insistió Calvo. La suspensión o no de las funciones de los diputados electos que se encuentran en prisión preventiva tiene todos los visos de abocar a las nuevas Cortes que se constituyeron ayer a su primer conflicto, pues mientras PP y Ciudadanos piden que sean suspendidos, Unidas Podemos, socio del PSOE en la Mesa, y ERC y JxCat se decantan por lo contrario.