Respuesta del PSC

21.05.2019 | 00:13

La agrupación local del Partit dels Socialistes de Catalunya salió ayer al paso de las acusaciones vertidas por Tot per Terrassa con una breve nota en la que acusa al candidato Jordi Ballart de "intentar sacar rédito electoral" a costa de "una formación política democrática". Los socialistas terrassenses "no toleraremos que constantemente se nos sitúe como instigadores de falsas conspiraciones, ya estamos cansados de su victimismo", advierten. La formación que gobierna la ciudad afirma lamentar "las acusaciones directas que se hacen sobre el PSC" y hace una llamada a Tot per Terrassa, formación a la que "exigimos claridad y concreción, ya que no expone argumentos sino insinuaciones". Los socialistas dicen no comprender "por qué Jordi Ballart decide suspender su campaña y declina, a tres cuartos de hora de iniciarlo, su asistencia a un debate electoral. Entendemos que los debates son los mejores espacios para dirigirse a la ciudadanía y, si lo considera, denunciar situaciones injustas".