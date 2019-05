Alfredo Vega: "Nuestro proyecto es de ciudad, no partidista"

Elecciones municipales

Mercè Boladeras

21.05.2019 | 00:36

No coincidieron pero se solaparon en parte. El mitin central de TeC tuvo lugar a las doce del mediodía y el del PSC a la una. En el primero, el líder de la formación, Xavier Matilla, consideraba que el PSC, después de cuatro décadas, ya no tiene más propuestas que ofrecer a la ciudad.Una hora después, el líder de los socialistas locales, Alfredo Vega, respondía a la crítica de TeC que suena en esta campaña. El alcaldable socialista defiende que gobernar desde 1979 en Terrassa no les ha cansado ...