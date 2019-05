El PSC contesta a Ballart: "Ya estamos cansados de su victimismo"

20.05.2019 | 20:58

El PSC Terrassa ha hecho público un comunicado con relación al que ha dado a conocer Jordi Ballart, el cual acusa al PSC de "juego sucio".

Los socialistas terrassenses indican que "ante las graves acusaciones recogidas en un comunicado por la formación Tot per Terrassa que encabeza Jordi Ballart, lamentamos las acusaciones vertidas sobre el PSC y exigimos claridad y concreción, ya que no expone argumentos sino insinuaciones". Añade que "no comprendemos que Ballart decida suspender su campaña y declima su asistencia a un debate electoral. Entendemos que los debates son los mejores espacios para dirigirse a la ciudadanía y, si lo considera, denunciar situaciones injustas".

El PSC finaliza diciendo "no toleraremos que constantemente se nos sitúe como instigadores de falsas conspiraciones; ya estamos cansados de su victimismo".