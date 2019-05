Ballart para sus actos de campaña por "juego sucio" y presenta una denuncia

Elecciones municipales

20.05.2019 | 19:35

Jordi Ballart, el cabeza de lista para las próximas elecciones municipales de Tot per Terrassa, ha anunciado en un comunicado que detiene la campaña electoral por el "juego sucio del entorno del PSC y medios cómplices". Ballart afirma que va a paralizar las actividades previstas "en las próximas horas o días para analizar la situación". El ex alcalde dice estar "cansado de las muchas mentiras que se inventan desde el entorno socialista y de la campaña de desprestigio que se está realizando. No pienso entrar en su juego". Jordi Ballart no asistirá de este modo al debate que organiza mañana por la mañana la patronal Cecot. Añade que "saben que pueden perder la tercera ciudad de Catalunya y tienen pánico".

Ballart ha presentado una denuncia a los Mossos d'Esquadra y su formación ha solicitado una reunión con el PSC para hablar "sobre la campaña de difamación contra Jordi Ballart", según indica el partido en un comunicado.