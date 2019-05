TeC propone dos equipamientos deportivos en Les Arenes y Torre-sana

18.05.2019 | 00:40

Los comunes proponen la construcción de un pabellón deportivo, "en los cuatro próximos años", en el Polideportivo de les Arenes y un centro deportivo municipal en el antiguo solar del Mercadillo en Torre-sana. En ambos casos, el objetivo es "facilitar el acceso a la práctica deportiva a toda la población y feminizar la práctica deportiva en Terrassa", dijo ayer el alcaldable Xavier Matilla, que compareció ante los medios junto a la candidata y ex competidora de halterofilia Sole Cabello. "No puede haber ni una mayoría de niños ni una minoría de niñas que practiquen deportes -dijo Cabello- . Necesitamos políticas de feminización de la actividad física desde el Ayuntamiento". En Terrassa, denuncia TeC, el problema no es solo de falta de instalaciones deportivas, sino que éstas están "mayoritariamente ocupadas por hombres".