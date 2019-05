"Queremos la independencia para generar prosperidad y equidad social"

El acto ha contado con las intervenciones presenciales de catorce miembros de la lista de Junts per Terrassa a las elecciones municipales.

19.05.2019 | 01:47

El candidato a la alcaldía de Junts per Terrassa (JxT), el exconseller Lluís Puig, ha afirmado este mediodía, en el acto central de campaña de la formación, que, sea cual sea el resultado de las elecciones municipales, ésta solo hará alcalde "a cualquiera de los partidos que trabajan por la independencia de Catalunya" y que no pactará con ninguno del "club del 155. En Terrassa tenemos un PSC que aún no se ha avergonzado de estar en este club del 155 que forman Cs y PP". Pero al mismo tiempo Puig también ha subrayado su voluntad de gobernar para todos los ciudadanos, "tanto para los que piensan igual que nosotros como para los que piensan diferente".

Puig ha participado en el acto por conexión telemática en directo desde Bruselas, donde está exiliado, y ha aparecido en la pantalla junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, número 1 de la lista de Junts per Catalunya al Parlamento Europeo. Puigdemont ha pedido el voto para Junts per Catalunya "para que sea escuchada en Europa la voz de millones de ciudadanos europeos que tienen un mensaje que decirle sobre el reforzamiento del sistema democrático. En nombre de la Catalunya que nació en octubre de 2017".

También en directo y vía telemática, desde la cárcel de Soto del Real, ha participado en el acto el exconseller y diputado electo al Congreso Josep Rull. "La labor del independentismo está ligada al progreso y la modernidad", ha afirmado Rull en una intervención autorizada solo para diez minutos. "Queremos la independencia para ser la Holanda o la Suiza del sur de Europa, países que generan prosperidad, donde hay equidad social y el paro es bajo haya o no crisis. La nuestra es la causa de la libertad".

"Aportaremos un cambio en la manera de gobernar, como ya demostramos antes del 155, por el que rompimos el pacto con el PSC", ha afirmado la número 3, Meritxell Lluís. Miquel Sàmper, número 2 y actual portavoz municipal de la formación. ha asegurado que un gobierno de JxT desarrollará especialmente las potencialidades de Terrassa en los ámbitos del turismo y la industria. "Con la lucha contra el paro como máxima prioridad, mediante políticas económicas atrevidas pero respetuosas con los trabajadores".