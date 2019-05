Domènech: "El PSC ha gobernado 40 años y ya no tiene propuestas"

Elecciones municipales

Mercè Boladeras

19.05.2019 | 01:52

Xavier Domènech, uno de los líderes de En Comú, que abandonó la política activa y todos los cargos, ha estado en Terrassa para aupar al alcaldable por Terrassa en Comú (TeC), Xavier Matilla. Domènech ha señalado que el 26-M es una oportunidad "para el cambio y no para dar continuidad a un partido, el socialista, que lleva cuarenta años gobernando y se ha quedado sin propuestas".

En esta línea, el cabeza de lista por TEC, Xavier Matilla, ha asegurado que la etapa socialista en la ciudad ha finalizado. "El partido de entonces ya no es el que era, tiene las ideas agotadas, ya no es capaz de solventar los problemas básicos que tiene la ciudadanía en materia de educación, de vivienda. No ha frenado los desahucios ni ha construido una sola vivienda pública más". Matilla se ha comprometido una vez más a "liderar una alternativa de izquierdas y progresista renovada que trabaje por y a favor delos barrios, de la equidad".

Xavier Domènech y Xavier Matilla han contado también con Agnès Petit, número dos en la lista municipal, y Gala Petit, concejal del Ayuntamiento de Barcelona El acto ha tenido lugar este sábado en el centro cívico Montserrat Roig de Ca N'Anglada, un espacio no elegido al azar. Los cuatro políticos han recordado que Ca N'Anglada abanderó en su día la lucha de izquierdas y obrera.