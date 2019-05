Conducía una moto sustraída, no tenía carné e intenta huir pero acaba detenido 

Sucesos

18.05.2019 | 00:29

La Policía Municipal detuvo el jueves a un individuo que circulaba con una moto robada, no tenía carné e intentó huir de los agentes. Lo pillaron poco después. La intervención se inició a las 10.30 de la mañana. Una dotación de policías de paisano observó la circulación anómala de la moto en la avenida de Joaquim de Sagrera, en el barrio de La Cogullada. Los agentes hicieron indicaciones al motorista para que se parase junto a la calle del Pintor Torras, pero el conductor no obedeció. Prosiguió la marcha a gran velocidad, se saltó un semáforo en rojo, continuó su periplo de manera temeraria y abandonó la moto en la calle de Aragó. La tiró al suelo para salir corriendo. pero la huida no duró mucho. Los agentes lo apresaron cerca de la calle de Lepant. Lo identificaron y consultaron sus datos y los del vehículo. De él supieron, con la base de la Dirección General de Tráfico, que no había obtenido nunca el permiso de conducción. De la motocicleta, que su sustracción había sido denunciada en abril pasado. El sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de robo de vehículo y trasladado a la Jefatura local para la instrucción de diligencias penales. Se le imputará también la comisión de un delito contra la seguridad del tráfico por la circulación temeraria y por conducir sin tener el permiso preceptivo.