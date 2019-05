"Nosotros no nos hemos radicalizado"

Entrevista exclusiva a Carles Puigdemont:

Pedro Millán

17.05.2019 | 13:29

Diari de Terrasa publica mañana una entrevista en exclusiva con Carles Puigdemont, realizada el martes, 14 de mayo en la denominada Casa de la República, en el municipio belga de Waterloo. El 130 president de la Generalitat, ante la pregunta de si considera que Esquerra Republicana ha ganado el relato del pragmatismo y el diálogo, frente a la radicalización de Junts per Catalunya, considera que "el relato no es política, el relato tiene intencionalidad. A nosotros, el que nos interesa es el relato que viene de la realidad". Asegura, ante la acasación de radicalidad, que las políticas de su partido están ahí y en cualquier caso, no son ellos "los que están dispuestos a gobernar con partidos de la extrema izquierda". A cerca del juicio del procés, que califica de farsa, dice que no entiende otra sentencia justa que no se la absolutoria: "Ya no se trata de que la pena sea de un mes o de un año, sino que no hay otra sentencia justa que no sea la absolución y esa sería una buena noticia para España que empieza a tener problemas para responder a ciertas preguntas".

Carles Puigdemont repasa los últimos resulados electorales, sus relaciones con Esquerra Republicana, el juicio del procés, su esfuerzo por internacionalizar la cuestión catalana y su posicionamiento respecto de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España, del que dice que "nos tiene acostumbrados a una gran volatilidad de criterio".