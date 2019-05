El PP se compromete a invertir 2 millones de euros en los polígonos industriales de la ciudad

Álex Rodríguez, cabeza de lista del PP, en Can Palet II donde ha defendido la necesidad de mejorar los polígonos industriales de la ciudad.

Álex Rodríguez, cabeza de lista del PP, en Can Palet II donde ha defendido la necesidad de mejorar los polígonos industriales de la ciudad. Nebridi Aróztegui

14.05.2019 | 12:00

El cabeza de lista del PP a la alcaldía, Álex Rodríguez, se ha comprometido, si sale elegido, a invertir dos millones de euros en los polígonos industriales de Terrassa. Rodríguez ha subrayado que ayudar a la industria y generar empleo es una de sus prioridades. "Los polígonos industriales de la ciudad están abandonados. Hay que realizar obras de mantenimiento, limpieza, infraestructuras y dotarlos de fibra óptica y de alta tecnología. Si llevamos a cabo estas mejoras, las industrias no se irán y no habrá naves vacías. Al contrario, estimularemos que se genere actividad y ocupación". El alcaldable por el PP, que ha comparecido en el polígono de Can Palet II, ha reprochado a los socialistas que, en su mandato, han hecho pocas cosas a favor de la industria y ha lamentado que Terrassa registre un 12 por ciento de paro, una de las tasas más altas con respecto a la media del Valès Occidental, la provincia de Barcelona y Catalunya.