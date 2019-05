13.05.2019 | 19:04

Anulado en Terrassa un debate electoral al que estaba invitado Vox. El Consell de la Joventut había organizado el debate para esta tarde en el centro cívico President Macià, pero ha decidido no celebrarlo por la incomparecencia anunciada de ocho de los doce partidos que concurrirán a las elecciones. Algunos han argumentado que no acudirían porque Vox estaba invitado. Otros, porque no "podían" acudir. Y algunos lo comunicaron "bastante tarde", según el consejo. Este órgano lamentó que el debate, sobre políticas de juventud, no pudiese llevarse a cabo. Realizarlo con cuatro formaciones no lo convertiría en un acto representativo, según el consejo. Horas antes, Jovent Republicà, juventudes de ERC, había anunciado que no asistiría debido a la presencia de Vox, al que tildó de partido fascista.