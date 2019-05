Premios definitivos al Treball de Recerca

Redacción

11.05.2019 | 04:00

Diari de Terrassa publica hoy la lista definitiva de los ganadores del Treball de Recerca del curso 2018-2019 que se entregaron el pasado martes 7 de maig. La primera información que se publicó, el jueves día 9, también fue enviada por el Ayuntamiento pero ha rectificado disculpándose que era una lista provisional. Los premios entregados son los siguientes. En la de Ciencias Sociales, el premio ha sido para el trabajo "Quatre per quatre, vint-i-quatre frames per segon", de Carol Castellano Góngora y Daniel Valenzuela Ullés, tutorizado por Jaume Cabanes Cullerés (INS Ègara); en temática local, el galardón ha correspondido a "El Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac a través de la seva toponímia", de Nil Malgosa Alonso, tutorizado por Angel Rodríguez Carreño (Escola Pia) y en tecnología al trabajo " Creació d'un sistema controlador d'accessos per a l'institut", de Èric Nieto Rodríguez, tutorizado por Toni Hortal Martínez (INS Terrassa). En la modalidad de Ciencias Naturales hubo "Ex aequo" para el trabajo " Els sòlids platònics i el patrons matemàtics a la natura", de Xavier Garcia Lozano y Marc Orriols Julià, tutorizado por Maribel Soriano Marín (INS Matadepera) y " L'origami dels mosaics de l'Alhambra", de Salma Halhoul El Harrak, tutorizado por Rosa María Gascón Navas (INS) Can Jofresa. El acto tuvo lugar en el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.