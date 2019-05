La elaboración de una paella como espectáculo modernista

Fira Modernista

Santi Palos

11.05.2019 | 14:38

"Ahora me doy cuenta porque mi paella no gusta a la gente: la hago al revés", ha exclamado Manel O.K., animador de la elaboración con explicación que Victor López, profesor del IES Torre del Palau, ha desarrollado este mediodía en lo alto de un escenario en la plaza de Salvador Espriu, como "show cooking" de la Fira Modernista.

Ayudado por sus alumnos, y ante la mirada de una docena de espectadores (se habían dispuesto hileras de sillas como si de un concierto o una función teatral se tratara), López ha ido contando todo lo que ponía y hacía en la paella, argumentándolo y respondiendo a las preguntas del público. Tras una hora de "show cooking", la paella estaba lista y han comenzado a servirse las raciones, al precio de tres euros.