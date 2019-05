Conducía sin carné y le hallan marihuana

10.05.2019 | 04:00

No tenía carné de conducirf, el coche carecía de seguro y no había pasado la ITV y la Policía Municipal encontró dentro del vehículo esquejes de marihuana. Agentes locales impusieron cuatro denuncias, una de ellas penal, al conductor de un automóvil que interceptaron el miércoles por la noche debido a una infracción de tráfico en la avenida del Vallès. Casi en la intersección con la avenida de Béjar, los guardias pararon el vehículo. Pidieron la documentación al conductor y comprobaron que no disponía del permiso de conducción. Tampoco de la ITV ni del seguro obligatorio. En el maletero había veinte esquejes de cannabis.