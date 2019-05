Un espectacular incendio quema cuatro vehículos en un parking

Javier Llamas

09.05.2019 | 04:00

"Estaba nuevo. No tiene ni un año", se lamentaba una damnificada a las puertas del aparcamiento mientras contemplaba su coche ennegrecido por el humo. Un pavoroso incendio quemó ayer por completo tres turismos y un ciclomotor en un parking subterráneo del barrio de Can Palet. Casi treinta viviendas fueron desalojadas. La causa del incendio no ha sido determinada.Lenguas de fuego pasaban de un coche a otro y la humareda se espesaba por la segunda planta inferior ...