La Escola Bressol L'Espígol cumple 40 años

El alcalde, Alfredo Vega, participó en los actos de celebración del cuarenta aniversario de L'Espígol , en Can Boada.

06.05.2019 | 12:14

La Escola Bressol L'Espígol de Can Boada está de aniversario y lo celebró de modo oficial este domingo con un acto institucional y festivo con familiares y representantes institucionales. Durante el mismo se inauguró un mural conmemorativo realizado por las familias y hubo una actuación musical. El acto contó con la asistencia del alcalde Alfredo Vega, quien estuvo acompañado por una representación del Consistorio municipal. Situado en Can Boada, L'Espígol es uno de los once centros infantiles de titularidad municipal. Este curso acoge 68 alumnos.