Imputada por conducir sin haber tenido nunca carné

04.05.2019 | 04:00

Una mujer ha sido denunciada por la vía penal por conducir sin carné. No lo había obtenido nunca. La pillaron unos agentes de la Policía Municipal ayer, a la una de la madrugada, en la avenida de Barcelona. La dotación observó la extraña circulación de un vehículo. Lo pararon junto a la calle de la Mare de Déu del Carme. Los guardias pidieron a la mujer la documentación y no tardaron en comprobar que no había tenido nunca permiso de conducción. La prueba de alcoholemia dio resultado negativo.