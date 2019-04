Miki, Eurovisión y la causa palestina

27.04.2019 | 04:00

El Ayuntamiento no alterará sus planes de habilitar el Parc Audiovisual y el Teatre Principal la noche del 18 de mayo para el visionado popular del Festival de Eurovisión, que en su 64 edición se celebrará en Tel Aviv (Israel). Òscar Monterde, concejal de Terrassa en Comú, pidió al ejecutivo que solicite al egarense Miki Núñez, representante de TVE en el festival, que reciba a los representantes de la comunidad palestina en Terrassa y de la Associació Catalana de Jueus i Palestins (Junts), que piden el boicot al festival. Lo hace junto a la comunidad LGTBQiA y a cientos de artistas palestinos e israelíes. También pidió que el Ayuntamiento, en un gesto contra la represión ejercida por Israel contra los palestinos, no participe en la difusión del festival. El alcalde Alfredo Vega explicó que ha llamado a Miki para proponerle la entrevista pero "no ha sido posible localizarlo". Sobre el visionado del festival, muchos terrassenses "quieren verlo de forma colectiva y el Ayuntamiento facilitará los espacios".