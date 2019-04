Veteranos y debutantes comparten casetas

Barcelona EFE

El escritor Eduardo Mendoza, un veterano en estas lindes, asistió ayer al encuentro con los lectores casi como un acto litúrgico: "Me suelen contar cómo comenzaron a leer mis novelas, y algunos incluso me dedican piropos, y aunque traen cualquiera de mis libros, normalmente coinciden los más recientes". Y hasta a veces, relató con perplejidad, se da el hecho de que, por las confusiones en la caja de la librería, se encuentra "dedicando un ejemplar que había dedicado justo antes a una lectora anterior".

En el lado opuesto, el debutante Éric Vuillard, último premio Goncourt, no podía ocultar ayer sentirse "abrumado" por tanto trasiego de lectores y viajes de caseta en caseta, como si se tratara de un cambio de guardia a cada hora, aunque confesaba sin embargo que su relación con este encuentro con los lectores era "más secular que ritual". Su compatriota, el político Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona con el aval de Cs, no se detuvo ante su mesa, pero sí en cambio frente a la de Alfonso Guerra, que firmaba en la misma caseta.

Aunque no es un debutante en los 23 de abril barceloneses, Fernando Aramburu continúa paseando la gloria de su "Patria", en este caso recién traducida al catalán. "Es la tercera ocasión que vengo y ahora me siento muy halagado por el interés de la cultura catalana por mi libro", decía ayer.

Fiel a los lectores, la alicantina Matilde Asensi, que se encontró con un periodista que había estudiado en la universidad con ella, no se levantaba de la mesa hasta que no atendía a todos los lectores que hacían cola, un inconveniente que le hizo llegar tarde a algunas de sus citas a lo largo del día. Para Asensi, que llega a la fiesta con una novedad literaria, "Sakura", "Sant Jordi es la fecha que divide el año en dos partes en mi calendario y no se puede comparar con ninguna otra feria del libro en el mundo".

Asimismo. Albert Espinosa, Rafel Nadal, Jordi Cabré, Sílvia Soler, Santiago Lorenzo y Javier Castillo fueron algunos de los autores más vendidos ayer en Catalunya.