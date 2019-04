Los fichajes de Ciutadans para el 26M

18.04.2019 | 04:00

De cara a las elecciones municipales del 26M, Ciutadans (Cs) ha fichado para su candidatura a personas vinculadas con el tejido asociativo de la ciudad, que son representantes de asociaciones deportivas, vecinales y de comerciantes". Figurarán en la lista Agustín Robles Sánchez, vinculado al Terrassa FC SAD (administración deportiva del equipo); Ramon Moya Martínez, presidente del Club de Fútbol Sant Pere Nord; Cynthia Ramírez Relaño, de la asociación de madres y padres de alumnos de la Escola Font de l'Alba de Can Tusell y y vinculada a la asociación de vecinos del barrio; Patricio Cervilla Martín, miembro de la junta directiva de la AVV de Can Parellada y Nova AVV de Can Parellada; y Eduardo Méndez Rodríguez, de la junta directiva de la asociación de comerciantes de La Maurina. Estas son las nuevas incorporaciones anunciadas para una candidatura que ha apostado por la continuidad en los primeros puestos, ya que González despega acompañado de Carmen Ortuño y David Aguinaga, concejales en la actualidad del grupo.