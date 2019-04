la lista electoral de Tot per Terrassa

Los candidatos de Tot per Terrassa posan junto al cabeza de lista, Jordi Ballart.

Los candidatos de Tot per Terrassa posan junto al cabeza de lista, Jordi Ballart.

Redacción

16.04.2019 | 04:00

La candidatura a las elecciones municipales del ex alcalde de Terrassa Jordi Ballart ya he hecho público el nombre de todos sus integrantes. Junto al tándem formado por el propio Ballart y la actriz Rosa Boladeras, que como ya había trascendido encabezan la lista, se sitúan en el número 4 la directora de la escuela Montserrat Núria Marín y en el cinco el ex concejal de Servicios Sociales Noel Duque, director del Grup d'Esplai La Fábrica y ...