Quim Torra participa en los "Cants per la Llibertat"

Laura Hernández

16.04.2019 | 00:11

El President de la Generalitat Quim Torra participó este lunes en los "Cants per la Llibertat" que cada tarde reivindican en Terrassa el regreso a casa de los presos políticos y los exiliados. En el Raval de Montserrat, más concurrido de lo habitual, Torra hizo un discurso combativo donde pidió a los congregados que rechacen "las amenazas" que llegan "desde la ultraderecha hasta el PSOE", porque "no tenemos miedo. No tenemos miedo a Sánchez".

El President reivindicó el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y aseguró que "volveremos a hacerlo (...) Seguiremos adelante hasta el final, hasta la libertad".