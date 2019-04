Lluís Puig, candidato de JxCAT a la alcaldía

16.04.2019 | 20:22

La asamblea de militantes del PDeCAT acaba de aprobar por unanimidad el nombramiento del exconseller de Cultura Lluís Puig como candidato de JxCAT a la alcaldía de la formación en Terrassa. El partido ha decidido que el político egarense, exiliado en Bruselas tras ser acusado en la causa abierta contra el procés, sustituya a Miquel Sàmper, que ocupaba la primera plaza de la lista desde que las bases del partido refrendaran su candidatura el pasado noviembre.

Puig pasa a ser el cabeza de cartel de los soberanistas en Terrassa, en lo que será su primera incursión en la política municipal. El político también es candidato al Senado junto a la concejal Meritxell Lluís en las elecciones generales del 27 de abril.

El exconseller ha explicado que se sentía "muy ilusionado" con su incorporación a la lista local de JxCAT. El político, acusado de desobediencia y malversación, no descarta tomar posesión de su acta como concejal después de las elecciones municipales del 26 de mayo. "Si la sentencia del procés –explica– descarta la malversación, la desobediencia no la consideramos delito porque poner urnas no lo es. En situación de normalidad podría regresar a Terrassa para cumplir con mis compromisos con el electorado".

La asamblea del PDeCAT ha refrendado también la candidatura completa de JxCAT a las municipales, en la que junto a Lluís Puig figuran Miquel Sàmper como número 2, seguido de sus compañeros en el grupo municipal Meritxell Lluís, en el puesto 3, y Dani Nart, en el 4. La lista la cierra el ex conseller preso Josep Rull.

El equipo liderado por Lluís Puig incorpora a representantes de diversos ámbitos ciudadanos como el informático Xavier Vives, Ivon Ortíz, directora del Hotel La Mola; Xavier Ordeig, ex presidente de òmnium; Agustí Figueras, significado miembro del Centre Cultural El Social; Glòria Serra, vocal de Terrassa Centre; Silvia Bartés, directora de la Sala Crespi y Raquel Sánchez, directora artística del Esbart Dansaire. El sociólogo Salvador Cardús (25) y la ex concejal Mariona Vigués (26) acompañan a Josep Rull en el cierre de la lista.