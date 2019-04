Unos vídeos "pillan" a un conductor huido tras un accidente

15.04.2019 | 17:53

Huyó tras un accidente con una víctima, pero lo pillaron gracias a las imágenes de cámaras de seguridad. Un conductor ha sido denunciado por la Policía Municipal por escapar después de una colisión, ocurrida el sábado en Sant Pere Nord, y porque no tenía seguro. Un episodio similar acaeció en el mismo barrio el domingo.

El primer hecho tuvo lugar poco antes de las cuatro de la tarde en el cruce de la Rambla de Francesc Macià con la de Provença. En esa intersección chocaron dos vehículos. El conductor de uno de ellos resultó herido y fue trasladado al Hospital de Terrassa. El otro se dio a la fuga con su coche. No llegó muy lejos. La Policía Municipal lo encontró poco después porque unos agentes visionaron las cámaras de seguridad de un establecimiento próximo al lugar del accidente y supieron la marca, el modelo y la matrícula del automóvil. Lo localizaron estacionado y con el conductor dentro. Y sin el seguro obligatorio. El coche fue retirado por una grúa de Egarvia y el implicado, denunciado por haber huido del punto de un accidente en el que estaba involucrado y por la carencia del seguro.

En el segundo caso el implicado huyó a pie. Pasó a eso de las seis de la tarde en el mismo barrio, en Sant Pere Nord, en la calle del Doctor Calsina. Hubo una colisión y el conductor de uno de los vehículos dejó el coche y se largó. En esta ocasión no consta que el sujeto fuese identificado, al menos en los momentos posteriores al accidente. La Policía Municipal sí interpuso las denuncias correspondientes, una de ellas, también, por falta de seguro. Una grúa se llevó el automóvil del infractor.