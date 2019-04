Los vehículos de ocasión ocupan el Recinte Firal

Mercè Boladeras

13.04.2019 | 13:54

Desde el viernes y hasta el domingo se puede visitar la Fira Vallès Motor en el Recinte Firal de Terrassa del Passeig del 22 de Juliol. En su 22ª edición, el salón ofrece una amplia oferta de vehículos de kilómetro cero, seminuevos y de segunda mano de marcas de automóviles destacadas que gestionan las concesionarias de Terrassa y comarca.

La feria ha arrancado con buena puntuación y ha recibido ya los primeros visitantes, algunos con la idea de ver las ofertas y otros con la idea de renovar el vehículo particular y profesional. Josep y Marta, que paseaban por el recinto, han comentado que "no tenemos la intención, por ahora, de hacer ninguna compra pero nos gusta venir y ver la exposición de compra y venta. Valoramos la iniciativa porque es una gran oportunidad si quieres comprar un vehículo a un precio más asequible porque hay mucho y bueno para escoger. Y, además, toda la oferta está concentrada y no tienes que desplazarte a cada uno de los concesionarios".

El Vallès Motor es una actividad ferial muy consolidada en Terrassa porque ha cumplido ya más de dos décadas. Vendedores profesionales como Joan Carles Salmerón, de Renault, ha manifestado que el salón local tiene muy buena acogida y que todos los años se cierran ventas. "Los clientes piden un vehículo cuya relación precio y calidad esté equilibrado y aquí lo podemos garantizar", ha subrayado.