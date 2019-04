¿Tiene prevista alguna salida con vistas a la Semana Santa?

Debate

Sergi Estapé

13.04.2019 | 04:00

Cuando llega un período vacacional, por corto que pueda ser como es el caso de la Semana Santa, el hecho de otear en el horizonte unos días de descanso ayuda a inyectar de satisfacción a la gente. A la hora de decantarse por una opción para disfrutar de estos días de asueto, se abre un amplio abanico y todo depende de muchos factores, en los que el tiempo o la economía ocupan un escalón bastante importante. Los hay que se quedan en casa, por los motivos que sean, pero que optan por alguna escapada de un día para visitar parientes o amigos, o para conocer algún paraje del territorio que todavía no habían podido visitar. Un viaje, de corta estancia, también es una posibilidad que también aparece entre los entrevistados. Y, como no podía faltar, también los hay que aprovechan el período vacacional para regresar a su segunda residencia, sea en tierra de playa o de montaña. En general, según se desprende de las respuestas de los encuestados, hay poca salida de varios días y todo queda más concentrado en alguna escapada puntual o, simplemente, en disfrutar de su casa.

Juan Latorre Ramos

Jubilado, 66 años

Este año iremos a Córdoba, al pueblo de mi mujer, para ver las procesiones. No solemos ir a allí cada año, pero hace tiempo que no hemos ido e iremos dos parejas en coche y entre los dos conduciremos. Yo soy de Almería que es más tranquila que Córdoba, que tiene más monumentos y más cosas históricas. Antes salíamos más en Semana Santa pero ahora lo hacemos menos.

Mariona Alonso Merino

Ama de casa, 37 años

Este año nos vamos a la montaña con unos amigos. Nos iremos a partir del próximo jueves, y allí haremos un poco de bicicleta y deporte. No nos podemos ir cada año, porque mi marido trabajaba, pero este año tiene fiesta. Vamos a la Cerdanya y nos gusta mucho. El año pasado no había nieve y este año aprovecharemos que hay y estaremos más días.

Xavi Fornieles Márquez

Comerciante, 42 años

En principio no haremos nada especial. Si hacemos algo será una salida de un día. Tenemos una tienda y tengo que trabajar el sábado y esto te rompe un poco las vacaciones por el medio. De momento no hemos previsto nada y supongo que improvisaremos. Como trabajamos juntos con mi mujer y estos días la faena baja, podremos estar con nuestra hija.

Daniela Mota Serra

Comerciante, 39 años

Haremos poca cosa y estaremos por aquí y disfrutaremos de una terracita que ha hecho mi marido y poco más. Es muy "manitas" y la ha dejado muy mona y ahora ya puede llover lo que quiera porque la disfrutaremos. Haremos alguna salida, con la niña y el perro y también con amigos. Estaremos fuera días puntuales porque hemos de abrir el sábado.

Dolors Palau Soler

Jubilada, 70 años

Este año haremos alguna salida de un día, pero no tenemos nada planificado y supongo que haremos lo que salga en el momento. Nos gusta salir y normalmente hacemos alguna cosa de dos o tres días por Semana Santa, pero este año no saldremos tantos días.

Asmae el Grazouni

Empleada de hostelería, 40 años

Tengo fiesta los mismo días que mi hija. Soy de Marruecos y como aquí no tenemos familia, cuando ella tiene unos días, yo también los cojo. No tenemos nada previsto. Haremos cosas en casa y también haremos alguna salida por aquí. Tengo familia en Madrid, Toledo y otros sitios pero la economía no da para más.

Clara Vila Marcet

Jubilada, 69 años

Tenemos un apartamento en Segur de Calafell y nos iremos a la playa a disfrutar unos días del sol, si es que el tiempo nos acompaña. Algunos años hemos hecho algún viaje fuera, pero ahora preferimos ir a la playa. Allí vienen nuestros hijos y nos juntamos todos y aprovechamos para celebrar el día de la Mona y nos lo pasamos muy bien juntos.

Laura Hernández Ortigosa

Abogada, 36 años

Esta Semana Santa nos iremos a Valencia para ver el Bioparc. Tenemos dos niños y vamos para ver animales, pero también visitaremos la ciudad, que nunca hemos estado en ella. Generalmente, cada año hacemos algo por estas fechas pero viajes cortos que se puedan hacer en coche y que no sean largos y desde Terrassa. Cuando no teníamos a los niños hacíamos otro tipo de viajes pero ahora los hacemos más reducidos.

Roger Salvador

Oficinista, 47 años

No haré nada porque trabajo. Aprovechamos que son días que la cosa afloja y hay menos actividades de proveedores y así adelantamos faena. Nunca salgo por Semana Santa y me guardo los días para otras épocas. No es que no me guste, pero prefiero distribuirlas y concentrarlas en el verano, porque los hijos tienen más días de vacaciones. Algún día igual salimos para ir a ver a los parientes del pueblo.

Alba Jiménez Sáez

Estudiante, 21 años

Esta Semana Santa aprovecharé para quedar con amigos y amigas que hace tiempo que no veo. Pero también aprovecharé para estudiar y adelantar faena porque los estudiantes siempre tenemos trabajos que hacer y no siempre tenemos tiempo para hacerlos. Nunca me marcho por Semana Santa, la economía no da para todo.

Zohra Maaras

Estudiante, 39 años

Estoy estudiando en la universidad y además estoy haciendo prácticas en un medio de comunicación. No trabajo. Aprovecharé para descubrir lo que es la Semana Santa. Soy marroquí y estoy descubriendo cosas de aquí. No tengo ninguna idea de lo que significa y quiero conocer lo que se celebra y cómo se celebra y también aprovecharé estos días para conocer esta región.

Pau Jiménez Nicolás

Estudiante, 20 años

Esta Semana Santa la aprovecharé para descansar y para estar ratos con los amigos y también con la familia. Además, tengo que ir a una boda y este año no me iré. Habitualmente solemos irnos y hemos hecho alguna escapada con la familia a algún país o con los amigos. No tengo previsto hacer ninguna salida puntual estos días.