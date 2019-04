La CUP anima a comprar libros en los barrios

12.04.2019 | 04:00

Por Sant Jordi, compre libros en "librerías de barrio" de Terrassa. Ese es el llamamiento que hace la CUP a los ciudadanos de cara al 23 de abril, un punto más en su campaña "en defensa del comercio local". Insta a los ciudadanos a evitar las compras en grandes superficies. Mañana sábado, la candidatura celebrará un encuentro previo sobre esta campaña. Lo hará en el Centre Excursionista, en la plaza del Vapor Ventalló, con debates que empezarán a las once de la mañana.

Librerías independientes versus multinacionales. Ander Zurimendi, miembro de la CUP, advierte de que se trata de dos formas "radicalmente opuestas para entender el desarrollo de la ciudad y su ecosistema cultural". La administración no puede mostrarse indiferente y debe activar políticas de contrapeso. No se entiende que Terrassa "no tenga una feria del libro".