Los séniors suben al escenario

Redacción

11.04.2019 | 04:00

La Fira de la Gent Gran en el Recinte del Passeig del 22 de Juliol, del fin de semana, tuvo continuidad con un programa de actuaciones en el Centre Cultural Terrassa. Durante tres días, desde el lunes y hasta ayer, miércoles, los usuarios de casales y asociaciones se han subido al escenario del equipamiento de la Rambla para mostrar su talento artístico en varias facetas.

El cartel ha presentado este año, dos novedades. En baile, los mayores se han estrenado con la danza del vientre y en música con el gospel; ambas iniciativas llegadas de Sant Pere Nord. Asimismo se ha mantenido el desfile de vestidos de papel y modernistas-todo un clásico pero siempre muy bien recibido- y los "shows" que abarcan distintos géneros: música, teatro y humor y coreografía. Las actuaciones han tenido como protagonistas al Coro Rociero de Can Roca, a las corales La Maurina, Anna Murià, Terrassa Centre y Coral del Parc, y a los casales de Ca N'Aurell, Terrassa Centre, Les Arenes, Can Roca, Can Boada, y Sant Pere Nord. También han participado las entidades Aires Nuevos, Amics del districte , entre otras. Las tres sesiones arrancaron prácticamente con las localidades agotadas y el precio de la entrada, un euro simbólico, se destinará al banco de alimentos El Rebost como el año pasado. Con la de ayer se cerró un programa de cinco días, donde los mayores han querido dar visualidad de su trabajo en los centros y, sobre todo, transmitir una gran motivación y vitalidad.