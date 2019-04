11.04.2019 | 04:00

Me despido, temporalmente, de los lectores de estas "Cròniques des de la presó". Para no interferir en las convocatorias electorales de las cuales soy candidato (al Congreso como cabeza de lista por Tarragona y en Terrassa cerrando la lista de Junts per Catalunya). Interrumpiré esta colaboración con Diari de Terrassa hasta el final del ciclo electoral. Es una cuestión de ética y coherencia.