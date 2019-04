400 plantas de maría en Can Palet de Vista Alegre

Plantas de cannabis localizadas en la casa registrada en la urbanización de Can Palet de Vista Alegre.

Sucesos

Javier Llamas

10.04.2019 | 04:00

El contador de la luz no se movía. En apariencia, no había consumo eléctrico en aquella finca de Can Palet de Vista Alegre. Pero lo había, vaya si lo había. Los Mossos d'Esquadra lo comprobaron el viernes pasado, cuando entraron en una casa de esa urbanización y hallaron una plantación de marihuana con sus útiles. Detuvieron a un joven como presunto responsable del cultivo y aprehendieron unas cuatrocientas plantas de cannabis.El operativo policial de registro, autorizado por el juzgado de ...