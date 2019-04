Meritxell Lluís explica cómo vive la prisión de Josep Rull en "Sense ficció"

Televisión

Esta noche TV3 emite el reportaje "Un procés dins el Procés", dirigido por Gaspar Hernàndez, que muestra el proceso psicológico y emocional que está padeciendo las familias de los presos del "procés". Una de las entrevistadas es Meritxell Lluís, esposa del parlamentario terrassense Josep Rull, recluido en prisión.

Desde la intimidad de su lugar de residencia y frente a la cámara los familiares expresan cómo gestionan la ansiedad, la rabia, la indignación o la lástima; cómo se organizan para tener momentos de alegría durante el día y qué rutinas les ayudan a tirar adelante. "Cuando salgo con los niños en coche a veces hago bromas y comenzamos a cantar el "Cargol treu banya" o las canciones del Súper 3. Realmente no es que la vida continúe, no puedes caerte, has de mantenerte...", relata en el programa de "Sense ficció".

En otro momento de la entrevista indica: "siempre hablo de rutina pero normalidad no la tenemos. Hemos de mantener el ritmo del día a día pero naturalmente el padre lleva muchos días sin dormir en casa, al padre no le vemos, el padre no está en los festivales de final de curso de natación, el padre no está en los aniversarios, el padre no está algún domingo por la tarde para poder bajar al parque", describe. "Un procés dins el Procés" es una producción de Incís Film para TV3.