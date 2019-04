Junts per Catalunya critica la discriminación de Catalunya

09.04.2019 | 15:17

Candidatos de Junts per Catalunya (JxC) a las próximas elecciones generales y municipales comparecieron ayer para darse a conocer y presentar algunos de sus compromisos. Miquel Sàmper, alcaldable por JxC, hizo de anfitrión en un acto que tuvo lugar en las Esglésies de Sant Pere y que se eligió por ser el lugar preferido de Josep Rull, preso por el procés, al igual que Lluís Puig. Sàmper dio la palabra a Mireia Nogueras, número 3 por Barcelona al Congreso de Diputados, quien criticó abiertamente la política que ha llevado a cabo el PSOE. "Conocemos muy bien a este partido. Es el partido del no. Hace tiempo que recogemos las reclamaciones de Catalunya y del Vallès y alegan que no hay recursos. Nos discriminan porque no se revierte lo que aportamos". Nogueras se comprometió, si hay un buen resultado de JxC, a desencallar el IV Cinturó, la estación Est de Renfe y que la Seu d'Ègara sea patrimonio de la Humanidad, temas que citó previamente Sàmper.