Pere Arquillué: "Verdaguer era un escritor extraordinario"

09.04.2019 | 12:05

Los aplausos rompen el silencio del Castell Japi en Arenys de Munt, convertido en el Palau Episcopal de Vic. Y en una sala llena de claroscuros que se ha convertido en el despacho del obispo Morgades, interpretado por el actor vallesano Pere Arquillué, se ha rodado la última escena de "L'enigma Verdaguer", una coproducción de Diagonal TV, TV3 y RTVE, con el apoyo del ICEC.

El protagonista, Ernest Villegas ha interpretado las últimas secuencias de Jacint Verdaguer junto a Arquillué, quien ha encarnado al obispo Morgades, el hombre que acabará siendo uno de los más grandes detractores de mossèn Cinto.

Con este telefilm Pere Arquillué ha vuelto a la interpretación televisiva. Después de dejar a su personaje de Claudi en la serie "La Riera", el actor vallesano se ha convertido en el antagonista de Jacint Verdaguer, el obispo Morgades. "Será quien se enfrentará a esta locura de personaje que es mossèn Cinto. Su relación comenzará siendo cordial y evolucionará a peor".

Arquillué se reencuentra con Lluís Maria Güell, quien le dirigió en su primer proyecto televisivo, la serie "Arnau", emitida en 1994. El actor no tiene ninguna duda sobre la importancia del telefilme. "Verdaguer se debe explicar y se debe explicar más. Era un escritor extraordinario, de una altura impresionante. A veces no sabemos con quién contamos en Catalunya. Nos quedamos con la anécdota, en este caso con esta imagen con la "barretina", pero fue un personaje transgresor, con un dominio de la lengua fabuloso y que se miraba la vida con unos ojos muy personales. Es uno de los grandes referentes del país".

"L'enigma Verdaguer" se ha rodado en diferentes localizaciones, entre ellas, en Terrassa. La Masía de Can Font de Gaià se transformó durante un día en la casa familiar del poeta, en el pueblo de Folgueroles y acogió, por tanto, las primeras escenas de

la infancia y juventud del protagonista.