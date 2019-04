"La Cursa per la Justícia Socialya es una iniciativa consolidaday propia de Terrassa"

Santi Palos

07.04.2019 | 17:03

Con más de mil participantes en todas las carreras, y 150 atletas, más veinticinco voluntarios acompañantes, en la de personas con parálisis cerebral, se ha celebrado esta mañana, en la zona entre los barrios de Can Tusell y Can Jofresa, bajo un cielo azul y en un ambiente animado y fraternal, la Cursa Solidària per la Justícia Social de Terrassa de este año. "En esta su sexta edición ya podemos comenzar a decir que la Cursa està consolidada y es una iniciativa propia de la ciudad de Terrassa", ha señalado a este diario Javier Pacheco, secretario general de CCOO de Catalunya, que la organiza junto con Prodis. Pacheco ha dado el disparo de salida de las carreras absoluta y adaptada. El de la carrera para personas con paràlisis cerebral ha estado a cargo de Dani Jorquera, gerente de Prodis, y el alcalde Alfredo Vega. Jorquera ha calificado de "fantástico" el balance de la Cursa, y entre otros aspectos positivos ha destacado los vínculos que establece entre los atletas y los voluntarios.