Marta Pessarrodona cierra la lista de Ballart 

05.04.2019 | 04:00

La escritora y poeta terrassense Marta Pessarrodona, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2019, cerrará la lista de la formación Tot per Terrassa, liderada por Jordi Ballart. El ex alcalde presentó ayer la inclusión de la intelectual en el número 27 de la candidatura y anunció que, si el 26 de mayo consigue entrar en el Ayuntamiento, propondrá que la BCT pase a llamarse de Marta Pessarrodona. Durante la presentación, la escritora agradeció la posibilidad de que la BCT lleve su nombre "ya que también viví muy cerca de aquí, en la calle Pantà". Pessarrodona bromeó afirmando que "por suerte para todos el número 27 no sale nunca" y afirmó que Terrassa necesita un alcalde "eficiente" porque queda mucho por hacer.